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07 Kasım 2019, Perşembe
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Denizlispor deplasmanda çok farklı

Denizlispor deplasmanda çok farklı

Bu sezon 9 yıl sonra döndüğü 'de iç sahadaki son 4 maçını kaybederek alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor, evinde farklı, deplasmanda farklı bir görüntü sergiliyor.

Evindeki 5 maçta tek galibiyetle yetinen Denizli, 3 puanla iç saha puan tablosunda ligin en kötü ikinci takımı olurken, deplasmanda ise yine 5 maçta 8 puanı hanesine yazdırarak dış saha puan tablosunda en iyi ikinci ekip olmayı başardı. Sezona evinde 'ı 2-0 yenerek sükseli bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, ardından taraftarı önünde puan yüzü göremedi. Horoz, evinde üst üste ve 'ya 1-0, 'ye 2-1, 'a ise 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Denizlispor, ligde iç saha puan tablosunda evinde 2 puanla yetinen 'nden sonra 3 puanla 17'nci sırada yer alıp en kötü performansı sergileyen ikinci takım olarak dikkat çekti. Denizlispor, deplasmanlarda ise farklı bir görünüm sergiledi. Dış sahadaki 5 maçta ve Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek, 'yle 0-0, 'la 1-1 berabere kalan Denizlispor, yalnız 'a 5-1 yenildi. Gurbette 8 puanı hanesine yazdıran Denizlispor, dış saha puan tablosunda lider ve 'le birlikte en çok puan alan 3 ekipten biri oldu. Horoz, dış saha tablosunda Alanya'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.

Yeşil-siyahlılar, pazar günü oynanacak deplasmanının hazırlıklarını sürdürüyor.

  1. 07.11.2019
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