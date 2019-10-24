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24 Ekim 2019, Perşembe
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Denizlispor’da olay!

Denizlispor’da olay!

Başkan , yerel bir kanalda canlı yayınlanan toplantıda, önceki dönemden kalan borçlara ilişkin konuşurken, 2017'de başkanlık yapan , kardeşi ve yanlarındaki bir kişi, tesislere gelip toplantıya girmek istedi.

Başkan , yerel bir kanalda canlı yayınlanan toplantıda, önceki dönemden kalan borçlara ilişkin konuşurken, 2017'de başkanlık yapan , kardeşi ve yanlarındaki bir kişi, tesislere gelip toplantıya girmek istedi. Silahlarına davranan Urkay ve yanındaki 2 kişi ile kulüp güvenliği arasında arbede yaşandı. Güvenlik 3 kişiyi dışarı çıkartırken, ihbarla gelen polis de emniyete götürdü.

  1. 24.10.2019
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