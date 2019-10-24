Denizlispor’da olay!
Başkan Ali Çetin, yerel bir kanalda canlı yayınlanan toplantıda, önceki dönemden kalan borçlara ilişkin konuşurken, 2017'de başkanlık yapan Süleyman Urkay, kardeşi ve yanlarındaki bir kişi, tesislere gelip toplantıya girmek istedi.
Başkan Ali Çetin, yerel bir kanalda canlı yayınlanan toplantıda, önceki dönemden kalan borçlara ilişkin konuşurken, 2017'de başkanlık yapan Süleyman Urkay, kardeşi ve yanlarındaki bir kişi, tesislere gelip toplantıya girmek istedi. Silahlarına davranan Urkay ve yanındaki 2 kişi ile kulüp güvenliği arasında arbede yaşandı. Güvenlik 3 kişiyi dışarı çıkartırken, ihbarla gelen polis de emniyete götürdü.
- 24.10.2019
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