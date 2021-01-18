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Son dakika transfer haberi: Marius ile anlaştı

'in 19'uncu haftasında 'a 4-1 mağlup olan 'da teknik direktör ile yollar ayrılırken, genç teknik adamın yerine Marius ile anlaşma sağlandı. ekibi, geçtiğimiz günlerde 'dan olaylı şekilde ayrılan Rumen çalıştırıcıyla 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:42
Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Marius Sumudica ile anlaştı

'de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, 'nda ise 'a elenen 'da teknik direktör Tomas görevden alındı.

ekibi, teknik direktör arayışlarına hemen başlarken, geçen haftalarda ile yollarını ayıran ile görüşüldü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan ekibi, Sumudica'yı Rize'ye davet etti.

Bugün ya da yarın Rize'ye gidecek olan Sumudica'nın son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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