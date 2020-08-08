Rizespor'da transferler Tomas’tan

1 sezon önce Okan Buruk'un yardımcısı olarak Rize'de görev alan Tomas da yine doğru planlamayla çok güzel işler yapacaklarını vurguladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu yıl benim tecrübelerimle transfer yaparak, başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda 7-8 oyuncu var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da olacak" diye konuştu.