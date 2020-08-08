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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Rizespor'da transferler Tomas’tan

Rizespor'da transferler Tomas’tan

Rizespor, daha önceden anlaştığı Hırvat hoca ile imza attı. İmza törenine Başkan Hasan da katıldı. Törende konuşan Başkan Kartal, "Hedefimiz yine üst sıralar. İlk beş için buradayız. Geçen yılki bütçe kadar transfere finansman ayırdık. Çok fazla bütçe ayırarak futbolcu alacak gücümüz yok" dedi.

1 sezon önce 'un yardımcısı olarak 'de görev alan Tomas da yine doğru planlamayla çok güzel işler yapacaklarını vurguladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu yıl benim tecrübelerimle yaparak, başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda 7-8 oyuncu var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da olacak" diye konuştu.

  1. 8.8.2020
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