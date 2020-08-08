Rizespor'da transferler Tomas’tan
Rizespor, daha önceden anlaştığı Hırvat hoca Stjepan Tomas ile imza attı. İmza törenine Başkan Hasan Kartal da katıldı. Törende konuşan Başkan Kartal, "Hedefimiz yine üst sıralar. İlk beş için buradayız. Geçen yılki bütçe kadar transfere finansman ayırdık. Çok fazla bütçe ayırarak futbolcu alacak gücümüz yok" dedi.
1 sezon önce Okan Buruk'un yardımcısı olarak Rize'de görev alan Tomas da yine doğru planlamayla çok güzel işler yapacaklarını vurguladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu yıl benim tecrübelerimle transfer yaparak, başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda 7-8 oyuncu var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da olacak" diye konuştu.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rizespor'da transferler Tomas’tan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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