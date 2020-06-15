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15 Haziran 2020, Pazartesi
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’dan imalı mesaj

Rizespor’dan imalı mesaj

G.Saray'ı sahasında yenerek ligde kalma yolunda nefes alan , hesabından rakiplerine mesaj gönderdi.

G.Saray'ı sahasında yenerek ligde kalma yolunda nefes alan , hesabından rakiplerine mesaj gönderdi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "'# küm...' Hevesinizi kursağınızda bırakacağımız için mutluluk duyuyoruz!" ifadelerine yer verildi.

  1. 15.6.2020
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