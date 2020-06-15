Rizespor’dan imalı mesaj
G.Saray'ı sahasında yenerek ligde kalma yolunda nefes alan Rize, sosyal medya hesabından rakiplerine mesaj gönderdi.
G.Saray'ı sahasında yenerek ligde kalma yolunda nefes alan Rize, sosyal medya hesabından rakiplerine mesaj gönderdi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "'#Rizespor küm...' Hevesinizi kursağınızda bırakacağımız için mutluluk duyuyoruz!" ifadelerine yer verildi.
'#Rizespor küm...' ??— Çaykur Rizespor #Evdekal (@CRizesporAS) June 14, 2020
Hevesinizi kursağınızda bırakacağımız için mutluluk duyuyoruz! ?? pic.twitter.com/i1SGUDu8Sn
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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