Ç. Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyetinin ardından istifa etti. Başkan Hasan Kartal, "Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur, bir gün tekrar döner belki" dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi. TRT Spor'un haberine göre deneyimli teknik adam istifasını başkan Hasan Kartal'a bildirdi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Twitter hesabından yaptığı açıklamada istifayı doğrulayıp, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Beraber olduğumuz süre içinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur, bir gün tekrar döner belki" dedi.
"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARI AYIRDIK"
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, "İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 22:05
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Ç. Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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