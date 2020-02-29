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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Çaykur Rizespor Süper Lig'de ayrılık! İstifa etti

Ç. Rizespor'da dönemi sona erdi

Ç. Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

ekiplerinden 'da , 5-2'lik mağlubiyetinin ardından istifa etti. Başkan , "Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur, bir gün tekrar döner belki" dedi.

'in 24. haftasında 'a 5-2 mağlup olan 'da dönemi sona erdi. Spor'un haberine göre deneyimli teknik adam istifasını başkan 'a bildirdi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Twitter hesabından yaptığı açıklamada istifayı doğrulayıp, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Beraber olduğumuz süre içinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur, bir gün tekrar döner belki" dedi.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARI AYIRDIK"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, "İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 22:05
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