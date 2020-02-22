Rizespor’da hedef ilk 5

Ligde 3 maçtır kazanamayan Ç.Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, camiaya umut dağıttı. Hakem hatalarından dolayı çok canlarının yandığını vurgulayan Başkan Kartal, "'Bu sene düşmeyeyim, ligde kalayım yeter mantığını ben asla kabul etmem. Başkan olduğum sürece hedefim her daim ilk beş için oynayan bir takım oluşturmak olacaktır. İlk 5'e oynayan bir takım olmayı başaramazsak zaten 'Bu görevi düzgün yapamıyorum' der ve giderim" yorumunu yaptı.