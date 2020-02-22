Rizespor’da hedef ilk 5 - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Rizespor’da hedef ilk 5

Rizespor’da hedef ilk 5

Rizespor’da hedef ilk 5

Ligde 3 maçtır kazanamayan Ç.Rizespor'da Başkan Hasan , camiaya umut dağıttı. hatalarından dolayı çok canlarının yandığını vurgulayan Başkan Kartal, "'Bu sene düşmeyeyim, ligde kalayım yeter mantığını ben asla kabul etmem. Başkan olduğum sürece hedefim her daim ilk beş için oynayan bir takım oluşturmak olacaktır. İlk 5'e oynayan bir takım olmayı başaramazsak zaten 'Bu görevi düzgün yapamıyorum' der ve giderim" yorumunu yaptı.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Ç.Rizespor'da Başkan Hasan , camiaya umut dağıttı. hatalarından dolayı çok canlarının yandığını vurgulayan Başkan Kartal, "'Bu sene düşmeyeyim, ligde kalayım yeter mantığını ben asla kabul etmem. Başkan olduğum sürece hedefim her daim ilk beş için oynayan bir takım oluşturmak olacaktır. İlk 5'e oynayan bir takım olmayı başaramazsak zaten 'Bu görevi düzgün yapamıyorum' der ve giderim" yorumunu yaptı.

  1. 22.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rizespor’da hedef ilk 5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN