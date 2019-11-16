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16 Kasım 2019, Cumartesi
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’ye müjde

Rize’ye müjde

A Spor'a konuşan Kartal, devre arasında takviye yapacaklarını müjdeledi. , " yok, bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz. Eksiklerimiz var. Devre arası takviyeler olacaktır" ifadelerini kullandı.

A Spor'a konuşan Kartal, devre arasında takviye yapacaklarını müjdeledi. , " yok, bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz. Eksiklerimiz var. Devre arası takviyeler olacaktır" ifadelerini kullandı.

  1. 16.11.2019
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