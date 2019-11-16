Rize’ye müjde
A Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, devre arasında takviye yapacaklarını müjdeledi. İsmail Kartal, "Hedefimizde Avrupa yok, bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz. Eksiklerimiz var. Devre arası takviyeler olacaktır" ifadelerini kullandı.
A Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, devre arasında takviye yapacaklarını müjdeledi. İsmail Kartal, "Hedefimizde Avrupa yok, bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz. Eksiklerimiz var. Devre arası takviyeler olacaktır" ifadelerini kullandı.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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