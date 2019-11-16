Rize'nin Brezilyalı orta sahası Fernando Boldrin, A Spor'un sorularını yanıtladı. Antalyaspor galibiyetiyle özgüven kazandıklarını vurgulayan sambacı maestro, örnek aldığı sürpriz ismi de açıkladı. 30 yaşındaki Boldrin, "Saha içinde ve dışında Fenerbahçeli Alex'i örnek alıyorum" yorumunu yaptı.