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16 Kasım 2019, Cumartesi
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‘Alex’i örnek alıyorum’

‘Alex’i örnek alıyorum’

'nin Brezilyalı orta sahası , A Spor'un sorularını yanıtladı. galibiyetiyle özgüven kazandıklarını vurgulayan sambacı maestro, örnek aldığı sürpriz ismi de açıkladı.

'nin Brezilyalı orta sahası , A Spor'un sorularını yanıtladı. galibiyetiyle özgüven kazandıklarını vurgulayan sambacı maestro, örnek aldığı sürpriz ismi de açıkladı. 30 yaşındaki Boldrin, "Saha içinde ve dışında Fenerbahçeli Alex'i örnek alıyorum" yorumunu yaptı.

  1. 16.11.2019
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