TFF'den Hasan Kartal'a tebrik
26 Ocak 2019, Cumartesi
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TFF'den Hasan Kartal'a tebrik

TFF'den Hasan Kartal'a tebrik

(TFF), Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Kartal'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Hasan Kartal ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

  1. 27.1.2019 01:03
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