TFF'den Hasan Kartal'a tebrik

TFF'den yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Hasan Kartal ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.