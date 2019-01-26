TFF'den Hasan Kartal'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Kartal'ı tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Hasan Kartal ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
- 27.1.2019 01:03
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
TFF'den Hasan Kartal'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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