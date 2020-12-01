Haberler Bursaspor Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

'daki futboluyla göz dolduran ve performansıyla kadrosunda yer bulan transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. devleri ve başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan 18 yaşındaki futbolcu ile ilgili kritik süreç başladı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 12:27 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 12:38
Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

TFF 1. Lig'de formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ile ilgili kritik sürece girildi.

Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

Yeşil-beyazlı kurmaylar her fırsatta genç yıldız adayıyla sözleşme yenilemek istediklerini ifade ederken ellerini çabuk tutması gerekiyor.


Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

1 AYLIK KRİTİK SÜREÇ!
'den ve 'ın listesinde bulunan için 1 aylık kritik sürece girildi.

Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

Eğer bu süreç içerisinde sözleşme yenileme konusunda kulübüyle anlaşma sağlayamazsa, genç futbolcu Bosman kurallarına göre başka kulüplerle ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

için ve 'ın dışında Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takipte bulunduğu belirtiliyor.

Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek olan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 lig maçında 7 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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