Bursaspor yeni sağlık sponsoru Medicana’da sağlık kontrolünden geçti
Bursaspor’da teknik heyet ve futbolcular 2019-2020 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti. Bursaspor’da 2019-2020 sezonu öncesinde futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolleri kulübün hem futbol hem basketbolda sağlık sponsoru olan Medicana Bursa Hastanesi’nde gerçekleşti.
Federasyonun öngördüğü tahlil ve tetkik programından geçen sporcular, yeni sponsorları olan Medicana Bursa Hastanesi'ne memnuniyetlerini dile getirdiler. Kan tahlilleri yapıldı. Akciğer grafileri çekildi, EKG'leri çekildi, efor testleri yapıldı. Kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, kulak burun boğaz ve göz muayeneleri detaylı biçimde yapıldı.
Bursa'nın incisi Bursaspor'a hem futbol hem basketbol alanında sağlık sponsorluğu yaparak destek olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. ve Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Bursaspor'a 2019-2020 sezonunda başarılar diledi.
- 26.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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