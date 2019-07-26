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26 Temmuz 2019, Cuma
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yeni sağlık sponsoru Medicana’da sağlık kontrolünden geçti

Bursaspor yeni sağlık sponsoru Medicana’da sağlık kontrolünden geçti

’da teknik heyet ve futbolcular 2019-2020 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti. Bursaspor’da 2019-2020 sezonu öncesinde futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolleri kulübün hem hem basketbolda sağlık sponsoru olan ’nde gerçekleşti.

Federasyonun öngördüğü tahlil ve tetkik programından geçen sporcular, yeni sponsorları olan 'ne memnuniyetlerini dile getirdiler. Kan tahlilleri yapıldı. Akciğer grafileri çekildi, EKG'leri çekildi, efor testleri yapıldı. Kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, kulak burun boğaz ve göz muayeneleri detaylı biçimde yapıldı.

Bursa'nın incisi 'a hem hem alanında sağlık sponsorluğu yaparak destek olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. ve Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Bursaspor'a 2019-2020 sezonunda başarılar diledi.

  1. 26.07.2019
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