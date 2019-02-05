Bursa'da sessiz gece

Spor Toto Super Lig'de 20. haftanın kapanış macında Bursaspor evinde konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 4. dakikada Aytac'ın kafa vuruşunda bir topu direkten donen Timsahlar, 43. dakikada Umut Nayir'le bir penaltı atışından da yararlanamadı. Macın ilk devresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Konyaspor, 66'da Fofana ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Bursaspor, 75. dakikada Saivet'le golu buldu; ancak hakem Halis Ozkahya pozisyonda kaleciye faul yapıldığını VAR'dan tespit etti ve golu iptal etti. Mac berabere biterken iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı. Son 5 macı berabere biten Bursa'nın galibiyet ozlemi 6 haftaya yukseldi.



AYBABA: "HER ŞEYİ YAPTIK, GOL EKSİKTİ"



Bursaspor Teknik Direktoru Samet Aybaba, macın ardından şu ifadeleri kullandı: "Tek buyuk eksiğimiz beceri. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Nasıl geliştiklerini goruyorsunuz. Bursa taraftarı bu takımla gurur duysun. Bu oyuncularla daha iyisini nasıl yapabiliriz diye calışıyoruz. Oyuncularım Konyaspor gibi bir takıma karşı inanılmaz mucadele ettiler. Her şey var, bir tek gol eksik."



KOCAMAN: "SEVİNDİRİCİ SONUÇ"



Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, mac sonu "İki takımın da istemediği oldu. Bizim adımıza boyle bir macta yenilmeden donmek sevindirici" dedi.