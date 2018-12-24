Bursaspor fırsat tepti

SÜPER Lig'in iki flaş ekibinin mücadelesi, futbol şölenine sahne oldu. Timsah, 45'te Umut Nayir'in jeneriklik röveşatasıyla öne geçti. Malatya, ikinci yarının hemen başında eşitliği sağladı. Adem'in ara pasında Guilherme, kaleci Muhammet'in solundan golü buldu. 65'te Latovlevici'nin golü faul yaptığı gerekçesiyle VAR'a takıldı. 87'de Guilherme, 2. Sarı karttan atıldı. 90+5'te Mina'nın Umut Nayir'e faulü sonrasında VAR'a giden hakem Bülent Yıldırım, penaltı verdi. Aytaç penaltıyı direğe nişanladı ve Timsah galibiyet fırsatını tepti.



'EN İYİ OYNADIĞIMIZ MAÇLARDAN BİRİYDİ'

Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, şanssızlıktan yakındı. Aybaba, "En iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Pozisyon vermedik. Futbolda şans faktörü var. Bir yerde size dönmesi lazım, biz döndüremedik" diye konuştu.



'2018'İ GÜZEL ŞEKİLDE KAPATTIK'

Yeni Malatya'da Erol Bulut, Bursa'dan aldıkları puanın önemine değindi. Başarılı çalıştırıcı, "Bursa deplasmanı kolay değil. 2018'i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019'a da güzel şekilde giriş yaparız" ifadelerini kullandı.



YAZIK OLDU |&NBSP;SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

Bursaspor, ligin flaş ekibi Malatyaspor'u son anda elinden kaçırdı. Kontrollü geçen ilk yarının sonunda Timsah, Umut Nayir'in nefis röveşata golüyle devreyi önde kapattı. Ancak 2. yarıya Malatya golle başladı. Hakem Yıldırım; önce Mina'nın elle kestiği topa penaltı vermedi, sonra da Latovlevici'nin güzel golünü VAR'a bakıp "faul" diye saymadı! Bence gol temizdi! Aytaç, VAR'la gelen 90+5'teki penaltıyı yan direğe nişanlayınca galibiyet kaçtı.