Yeniden Serdar – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Yeniden Serdar

Yeniden Serdar

, sezon başında ilgilendiği ’i bir kez daha gündeme aldı. , ’ya 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmayı planlıyor

'nin forveti Mame Diouf'la görüşmelerini sürdüren , transferde dört koldan taarruza geçti. , sezon başında gündemine gelen 'e bir kez daha kanca attı. 'dan, 'nın kulübüne 2.5 milyon euro'ya olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. 2022'ye kadar kontratı olan Serdar için, 1.5 yıllık kiralama teklifi iletileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI
İspanya Ligi'nde 8 puanla son sırada yer alan Huesca'dan ayrılmayı düşünen milli oyuncunun, anlaşma sağlanması halinde Timsah'a imza atacağı bildirildi. İlk 11'de şans bulamayan Serdar, bu sezon ligde 13; kupada ise 2 karşılaşmaya çıktı. Ağları havalandıramayan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı. Serdar, sezon Osmanlıspor formasıyla ligde 12 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

  1. 21.12.2018
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