Yeniden Serdar
Bursaspor, sezon başında ilgilendiği Serdar Gürler’i bir kez daha gündeme aldı. Yeşil-beyazlılar, Huesca’ya 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmayı planlıyor
Stoke City'nin forveti Mame Diouf'la görüşmelerini sürdüren Bursaspor, transferde dört koldan taarruza geçti. Yeşil-beyazlılar, sezon başında gündemine gelen Serdar Gürler'e bir kez daha kanca attı. Osmanlıspor'dan, İspanya'nın Huesca kulübüne 2.5 milyon euro'ya transfer olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. 2022'ye kadar kontratı olan Serdar için, 1.5 yıllık kiralama teklifi iletileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI
İspanya Ligi'nde 8 puanla son sırada yer alan Huesca'dan ayrılmayı düşünen milli oyuncunun, anlaşma sağlanması halinde Timsah'a imza atacağı bildirildi. İlk 11'de şans bulamayan Serdar, bu sezon ligde 13; kupada ise 2 karşılaşmaya çıktı. Ağları havalandıramayan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı. Serdar, geçen sezon Osmanlıspor formasıyla ligde 12 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
- 21.12.2018
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
-
"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Yeniden Serdar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.