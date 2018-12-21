Yeniden Serdar

Stoke City'nin forveti Mame Diouf'la görüşmelerini sürdüren Bursaspor, transferde dört koldan taarruza geçti. Yeşil-beyazlılar, sezon başında gündemine gelen Serdar Gürler'e bir kez daha kanca attı. Osmanlıspor'dan, İspanya'nın Huesca kulübüne 2.5 milyon euro'ya transfer olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. 2022'ye kadar kontratı olan Serdar için, 1.5 yıllık kiralama teklifi iletileceği ifade edildi.



GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI

İspanya Ligi'nde 8 puanla son sırada yer alan Huesca'dan ayrılmayı düşünen milli oyuncunun, anlaşma sağlanması halinde Timsah'a imza atacağı bildirildi. İlk 11'de şans bulamayan Serdar, bu sezon ligde 13; kupada ise 2 karşılaşmaya çıktı. Ağları havalandıramayan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı. Serdar, geçen sezon Osmanlıspor formasıyla ligde 12 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.