Bursaspor’da yüzler gülüyor
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’da yüzler gülüyor

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da yüzler gülüyor

    hazırlıklarını Afyon’da sürdüren ’da, yeşil-beyazlı futbolcuların yüzleri gülüyor.

    hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını 'da sürdüren yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında dün Afyon Stadyumu'nda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etmişti. 'lu oyuncular, bugün sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
    , bugün akşam üzeri yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
    1. 25.7.2018 11:47
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