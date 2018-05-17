Bursaspor sezonu Ankara'da kapıyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    sezonu 'da kapıyor

    Bursaspor sezonu Ankara'da kapıyor

    ? sezonun son maçında 'ne konuk olacak. ise son maçına çıkacak.

    Spor Toto 'de , sezonun son maçına 'da karşısında çıkıyor. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

    Her iki takımın da iddiası bulunmazken Bursaspor cephesi bu mücadelede genç oyuncularına şans verecek. Teknik direktör , ligde bu sezon çok fazla şans bulamayan futbolcularına deneyim kazandırmak isterken, aynı zamanda da sahada olacak. Son maçına çıkacak olan Arjantinli yıldız, böylelikle Bursaspor kariyerine 250'nci maçında veda edecek.

    İki takım yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig'de 70'inci kez kozlarını paylaşacak. Bu mücadelelerin 26'sını kazanan Bursaspor, 21 karşılaşmayı kaybederken 22 maç da berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadele de 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Rakibine son 4 maçta 3 kez kaybeden Bursaspor, bundan önceki son 19 karşılaşmada aynı mağlubiyet sayısı almıştı.

    Bu sezon Bursaspor formasıyla ilk 11 başladığı ilk 9 maçta 2 asist yapan Yusuf Erdoğan, son 4 karşılaşmada ise takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Böylelikle oldukça formda bir görüntü çizen genç oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da takımının en büyük silahlarından biri olacak.

    1. 17.5.2018 10:50
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