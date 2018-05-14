Batalla'dan duygusal veda – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    'dan duygusal veda

    Batalla'dan duygusal veda

    Sezon sonu takımdan ayrılacak , 'da son maçına çıktı. Maç öncesi Arjantinli yıldız için veda töreni düzenlendi. Maç boyu ‘Batalla’ diye bağıran taraftarlar, ‘’ pankartları açtı.

    Sezon sonunda 'dan ayrılacak olan kaptan Batalla'ya 'daki son maçında yoğun ilgi gösterildi. Arjantinli oyuncuya, mücadele öncesinde duygusal sürprizler yapıldı. Sahaya ısınmaya çıkan kaptan için Başkan Ali Ay saha kenarına geldi. Ay, Arjantinli'ye özel yaptırılan formayı takdim etti. Ayrıca her iki takım da maç seranomisine çıkarken sahaya '10' numara yazılı Batalla'nın formaları serildi. Taraftarlar da tribünlerde İspanyolca "Seni torunlarımıza anlatacağız büyük kaptan'' yazılı pankart açtılar.




    1. 14.5.2018
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