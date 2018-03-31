Timsah, Antalya ’da seri peşinde – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Timsah, ’da seri peşinde

    Timsah, Antalya ’da seri peşinde
    deplasmanında ter dökecek , hem galibiyetini perçinlemek hem de 5 maçtır deplasmandaki puan hasretine son vermek istiyor. Yeşil-beyazlılarda, ilk yarıda 4-0'la bu sezon en farklı galibiyetini aldığı Antalya karşısında sakat olan Badu ve oynamayacak. Sakatlığını atlatan Sow ise Le Guen'den şans bulması halinde forma giyebilecek.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah, Antalya ’da seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN