Le Guen: ”Etkinliğimiz yoktu”
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ”Etkinlik kelimesi bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Le Guen, bugünkü maç adeta etkili oyunun nasıl oynandığını dersini sahada gördüklerini söyledi.
Son dönemde deplasmanda oynadıkları maçtan farklı bir maçın bugün olduğunu dile getiren Le Guen, "Tempolu bir oyun ortaya koyduk. Tüm oyuncularımız maça katılım gösterdiler. Onları açıkçası çok fazla eleştirecek nokta yok. Etkinlik kelimesi bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu" diye konuştu.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:36
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
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Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
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Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Le Guen: ”Etkinliğimiz yoktu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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