Le Guen: ”Etkinliğimiz yoktu” – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Le Guen: ”Etkinliğimiz yoktu”

    Le Guen: ”Etkinliğimiz yoktu”

    Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ”Etkinlik kelimesi bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu” dedi.

    Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Etkinlik kelimesi bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu" dedi.
    'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı 'a 2-0 mağlup oldu.
    Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Le Guen, bugünkü maç adeta etkili oyunun nasıl oynandığını dersini sahada gördüklerini söyledi.
    Son dönemde deplasmanda oynadıkları maçtan farklı bir maçın bugün olduğunu dile getiren Le Guen, "Tempolu bir oyun ortaya koyduk. Tüm oyuncularımız maça katılım gösterdiler. Onları açıkçası çok fazla eleştirecek nokta yok. Etkinlik kelimesi bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu" diye konuştu.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:36
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