Bursaspor, Abdullahi Shehu'yu açıkladı
Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.
Bursaspor, devre arası transfer dönemindeki 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Abdullahi Shehu'nun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı. Shehu, geçtiğimiz hafta içerisinde Bursa'ya gelirken, Özlüce Tesisleri'nde yapılan görüşmelerde 2.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlamıştı. Shehu için yapılacak imza töreninin ise yarın Özlüce Tesisleri'nde yapılacağı öğrenildi.
Bu sezon Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis Pamagusta'da forma giyen Shehu, 19 maça çıkarak 1 gol ve 2 asist kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Anorthosis formasına veda ettiği son maçında da bu sezonki ilk golünü atmıştı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:01
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
Bursaspor, Abdullahi Shehu'yu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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