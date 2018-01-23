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    23 Ocak 2018, Salı
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    , 'yu açıkladı

    Bursaspor, Abdullahi Shehu'yu açıkladı

    , Nijeryalı futbolcu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.

    , devre arası transfer dönemindeki 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen 'nun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı. Shehu, geçtiğimiz hafta içerisinde Bursa'ya gelirken, Özlüce Tesisleri'nde yapılan görüşmelerde 2.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlamıştı. Shehu için yapılacak imza töreninin ise yarın Özlüce Tesisleri'nde yapılacağı öğrenildi.

    Bu sezon Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis Pamagusta'da forma giyen Shehu, 19 maça çıkarak 1 gol ve 2 asist kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Anorthosis formasına veda ettiği son maçında da bu sezonki ilk golünü atmıştı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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