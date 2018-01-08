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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’dan müjdesi

    Konyaspor’dan transfer müjdesi
    Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Konya'dan açıklaması... Teknik direktör Mehmet Özdilek, ilk yarıda 3 kulvarı 13-14 oyuncuyla götürdüklerini belirtip, "Hücum için 2 oyuncu ile görüşüyoruz, bitirme aşamasına geldik. Bir kanat ve bir orta saha düşünüyoruz. 4-5 oyuncu ile takviye yapacağız. En önemlisi gol sorunumuzu çözeceğiz" diye konuştu.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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