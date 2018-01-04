 Takımdan ayrılacaklar belli oldu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Takımdan ayrılacaklar belli oldu

    Takımdan ayrılacaklar belli oldu

    'DA Antalya kampına , Merter Yüce, İsmail Konuk, ve dahil edilmezken bu oyuncular ile yolların ayrılması bekleniyor.

    'in iknci yarısına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla birlikte Antalya kampında başlayacak olan 'da takımdan ayrılacak isimler netleşti. Yeşil beyazlı ekibin Antalya kampına takımdan ayrılması gündemde olan Merter Yüce, İsmail Konuk, ve dahil edilmedi. Ayrıca genç futbolcular Yusuf Abdullah ile Paschal Okoli de kampa getirilmedi.

    JORQUERA ABD YOLCUSU
    Yeşil beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu da kampa dahil edilmezken, takımdan ayrılacak. ABD'nin MLS takımlarından Real Salt Lake ile görüşme halinde olan Şilili oyuncunun anlaşma sağlaması bekleniyor. 2015-16 sezonunun yazında Bursa'ya gelen Jorquera, Bursaspor'da 77 maçta forma giyerken 12 gol attı ve 11 asist kaydetti.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:06
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