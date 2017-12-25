 Bursaspor'da kupa mesaisi – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Bursaspor'da kupa mesaisi

    Bursaspor'da kupa mesaisi

    Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Ardından koordinasyon hareketleri yapan yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı.

    Bursaspor kafilesi, antrenmanın ardından kara yoluyla Ankara'ya gitti.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:48
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