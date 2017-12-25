Bursaspor'da kupa mesaisi
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Ardından koordinasyon hareketleri yapan yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı.
Bursaspor kafilesi, antrenmanın ardından kara yoluyla Ankara'ya gitti.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:48
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
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Yorum
austin sadece sayı olsun diyemi gelecek carole sol back i carole halledecekse nie yolladın.bu transfermi şimdi.
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Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi
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gençfb konyayı kesin yenerdi fb .ama defansif oyun yine 2 puan kaybettirdi.dirarla isla yerine soldado ve fernandao oynasaydı kesin 3 puan garanti
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bu sene şampiyon olamayacaksak değerini bulan herkes satılmalıdır.
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