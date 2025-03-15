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Haberler Boks 4 milli boksörümüz dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak!

4 milli boksörümüz dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak!

Sırbistan'da gerçekleşen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 milli boksör, yarın final müsabakasına çıkacak. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 16:39
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4 milli boksörümüz dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak!

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 12 sıklette altın madalya maçları yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

Katıldığı dünya şampiyonalarında üst üste 3. kez final oynayacak Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda ikinci kez dünya şampiyonu olmak için Kuzey Kore'den Pang Chol Mi ile karşılaşacak.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanlı Busenaz Sürmeneli ise 66 kilo finalinde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya gelecek. Busenaz, üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için ringe çıkacak.

Dünya şampiyonluğu bulunan son olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş ise 54 kiloda Faslı Widad Bertal ile altın madalya mücadelesi verecek.

Kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde final maçına çıkacak 81 kiloda Büşra Işıldar'ın şampiyonluk karşılaşmasındaki rakibi ise Rusya'dan Saltanat Medenova'ya olacak.

6 MADALYA GARANTİ

Şampiyonanın en başarılı ülkelerinden biri olan Türkiye, 6 madalyayı garantiledi.

Rusya ve Kazakistan, 5'er sporcuyla Türkiye ise 4 sporcuyla finallerde yer alarak şampiyonaya damga vurdu. Bu ülkelerle takım halinde şampiyon olmak için mücadele eden Türkiye, 6 madalya almayı garantiledi.

Finallerde yer alacak 4 sporcunun garanti madalyası dışında, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti.

FİNALE KALAN BOKSÖRLER FENERBAHÇE'DEN

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale kalan 4 milli sporcunun da Fenerbahçe Kulübünde yer alması dikkati çekti.

Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp ünvanını taşıyan Fenerbahçe'nin sporcuları boksta da başarılı sonuçlara imza atıyor. Finalde dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Büşra Işıldar, Fenerbahçe Kulübünün bünyesinde spor hayatlarını sürdürüyor.

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