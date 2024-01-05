“En büyük destek Erdoğan’dan”

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpiyat yılı olan 2024'te Türk boksunun hedefinin zirve olduğunu söyledi. Gözgeç "Tokyo 2020'deki altın ve gümüş madalyadan sonra çıtayı yüksek tuttuk. Bu başarıyı Paris'te geçip, altın sayısını artırmak istiyoruz. 2024 yılı Türk boksunun zirvesi olacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, federasyonların karnesi olacak. Manevi desteğin en büyüğünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz. Boksun yükselişini 2024'te devam ettirmek istiyoruz" dedi.

TÜRK DEVLETLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPTIK

Gözgeç, Türk Devletleri Teşkilatıyla önemli bir projeye imza atacaklarını da dile getirdi. Azerbaycan ve Kasakistan'dan teklif geldiğini anlatan Gözgeç, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak kendi aramızda bir lig kurma düşüncesi oldu. Teşkilat Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kuruldu. Macaristan ve Türkmenistan gözlemci, KKTC'yi de içimize alarak böyle bir iş birliğini kabul ettik. Boksun en güçlü ülkelerinden birkaçı Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye. Boksu Türk Devletler Topluluğuna entegre edeceğiz" dedi.