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Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın doping yaptığı belirlendi!

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı ortaya çıktı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 12:42
Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın doping yaptığı belirlendi!

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı tespit edildi.

Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son olarak geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesi tespit edilen 36 yaşındaki boksörün, iki yıl tüm sportif faaliyetlere iştirakten men edildiği belirtildi.

Doping kurallarını ihlal ettiğini kabul eden Khan ise maddeyi kasıtlı olarak almadığını söyledi. Cezası 6 Nisan 2022'den itibaren başlatılan Pakistan asıllı İngiliz boksör, 5 Nisan 2024 tarihine kadar hiçbir profesyonel spor etkinliğine katılamayacak.

Kariyeri boyunca çıktığı 40 maçın 34'ünü kazanan eski hafif orta sıklet dünya şampiyonu Khan, son maçında Brook'a 6. rauntta teknik nakavtla yenilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında emekliye ayrıldığını duyurmuştu.

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