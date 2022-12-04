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Tyson Fury vatandaşı Derek Chisora'yı yendi! Unvanını korudu

Son dakika spor haberleri... Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury, Tottenham Hotspur Stadı'ndaki maçta vatandaşı Derek Chisora'yı yenerek ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 11:04
Tyson Fury vatandaşı Derek Chisora'yı yendi! Unvanını korudu

Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Derek Chisora'yı mağlup ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi büyük farkla üstün götüren Fury, 38 yaşındaki rakibinin aldığı fiziksel hasarlar gerekçesiyle 10. rauntta hakemin maçı durdurmasıyla galip ilan edildi.

Yaklaşık 60 bin sporseverin izlediği mücadelede kariyerinin 33. galibiyetine ulaşan "Çingene Kralı" lakaplı boksör, namağlup kariyerini sürdürdü. 34 yaşındaki İngiliz boksör, kariyerindeki tek beraberliği ise daha sonra iki kez mağlup ettiği ABD'li Deontay Wilder karşısında almıştı. Chisora ise 46. maçında 13. yenilgisini aldı.

Karşılaşmayı, Fury'nin muhtemel rakiplerinden Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Ukraynalı Oleksandr Usyk de tribünlerden takip etti.

Tyson Fury, maç sonu ringe çıkan Usyk'e meydan okuyarak gelecek yıl için muhtemel karşılaşmaların sinyalini verdi.

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