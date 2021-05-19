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Son dakika spor haberi: Türk boksör dünya şampiyonu oldu

Son dakika spor haberi: Türk boksör , 'nın başkenti 'de düzenlenen 'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu 'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:52
Son dakika spor haberi: Türk boksör Serdar Avcı dünya şampiyonu oldu

Türk boksör , 'nın başkenti 'de düzenlenen 'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu 'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

35 yaşındaki Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Kiev'de karşı karşıya geldi. Avcı, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini devirdi. sporcusu Avcı, Kvezereli'yi nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

'na (DHA) maça hazırlık döneminde verdiği röportajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda 'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

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