Şampiyon boksör kemerini Başkan Erdoğan’a hediye edecek

Hafif ağır sıklette GBU Almanya, Avrupa ve Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kemerlerini kazanan Demir Yumruk lakaplı boksör Şükrü Altay, uzun bir aradan sonra şimdi de gözünü WBC Asya şampiyonluğuna dikti. Şampiyon boksör Altay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 13 Şubat tarihinde düzenlenecek organizasyonda kemer elde etmek için ringde ter dökecek. Şükrü Altay, ringde Kırgız asıllı Ukraynalı boksör Dzhamal Usmanov ile kozlarını paylaşacak. Daha önceki organizasyonlarda kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Binali Yıldırım'a hediye eden boksör Şükrü Altay, bu turnuvada da kemeri elde ettiği takdirde Başkan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ederek kemerini hediye etmek istediğini belirtti.