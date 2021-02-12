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Şampiyon boksör kemerini Başkan Erdoğan’a hediye edecek

Hafif ağır sıklette Almanya, Avrupa ve Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kemerini kazanan lakaplı boksör , gözünü şimdi de Asya kemerine dikti. ’de düzenlenecek organizasyonda kemeri için ringde ter dökecek olan Altay, dövüşü kazandığı takdirde Başkan ’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ederek kemerini hediye etmek istediğini belirtti.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 08:59
Şampiyon boksör kemerini Başkan Erdoğan’a hediye edecek

Hafif ağır sıklette GBU Almanya, Avrupa ve Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kemerlerini kazanan lakaplı boksör , uzun bir aradan sonra şimdi de gözünü şampiyonluğuna dikti. Şampiyon boksör Altay, 'nın başkenti 'de 13 Şubat tarihinde düzenlenecek organizasyonda kemer elde etmek için ringde ter dökecek. Şükrü Altay, ringde Kırgız asıllı Ukraynalı boksör ile kozlarını paylaşacak. Daha önceki organizasyonlarda kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı 'a ve 'a hediye eden boksör Şükrü Altay, bu turnuvada da kemeri elde ettiği takdirde Başkan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ederek kemerini hediye etmek istediğini belirtti.

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