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'yi yenen eski şampiyon boksör yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... 'yi yenen eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu 'li boksör , 67 yaşında hayatını kaybetti.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 11:11
Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks yaşamını yitirdi

Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu 'li boksör , 67 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Spinks, 'da kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı. ABD'li boksör, 1978 yılında 'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.

Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.



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