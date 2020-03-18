Floyd Mayweather şok! 1 haftada 2. ölüm...
Dünyanın en zengin boksörlerinden biri olan Floyd Mayweather, geçtiğimiz günlerde çocuklarının annesini kaybettiğini açıklamıştı. Dünyaca ünlü boksör, çocuklarının annesinin vefatının ardından bir kötü haber daha aldı.
Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, bir hafta içinde gelen 2. ölüm haberiyle adeta şoka uğradı.
Geçtiğimiz hafta çocuklarnın anneleri olan Josie Harris'in arabasında ölü bulunduğu belirtilen ve bunun ardından depresyona giren dünyaca ünlü boktar, bu kez 58 yaşındaki amcasını kaybetti.
Efsanevi boksörün aynı zamanda antrenörü de olduğu belirtilen ve bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olduğu aktarılan Roger Mayweather'ın aynı zamanda diyabet hastası olduğu kaydedildi.
Mayweather, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amcam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biriydi. Hem ringde hem de ring dışında" dedi. Floyd Mayweather, amcasının boks dünyasındaki en iyi antrenörlerden biri olduğunun da altını çizdi.
"ROGER BENİM HER ŞEYİMDİ"
Mayweather, amcasının yaşlı görünmesine rağmen henüz çok genç olduğunu da belirtirken, "Roger benim her şeyimdi.. Babam, diğer amcam ve boks takımımızdaki herkes için önemli bir kişiydi. Bizim için acı bir kayıp… Son dönemde sağlığı pek iyi değildi. Umarım şimdi huzur bulacak" ifadelerini kullandı.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 13:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Floyd Mayweather şok! 1 haftada 2. ölüm... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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