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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Dünya şampiyonu madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

Dünya şampiyonu Emine Arslan madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Şampiyonası'nda altın madalya alan , gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya Spor Salonu'nda 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde, Türk sporcu full contact 52 kilo final maçında Rus rakibi Alena Bashmakova ile karşılaştı.

Oldukça çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan milli sporcu, ringde büyük sevinç yaşadı. Türk bayrağıyla tur atan Emine, gözyaşlarına hakim olamadı Dünya şampiyonu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Arslan, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

Dünya Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan da altın madalya kazanmıştı.

  1. 30.11.2019
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