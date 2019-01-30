Cedi Osman NBA All-Star Dünya Karması'nda!
30 Ocak 2019, Çarşamba
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NBA All-Star 'nda!

Cedi Osman NBA All-Star Dünya Karması'nda!

NBA'de forması giyen , takımının sahasında 'ı 116-113 yendiği maçta 26 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu ayrıca, son haftalardaki başarılı performansından dolayı NBA All-Star haftasında maçında kadrosunda yer alacak.

NBA'de forması giyen , karşısında 36 dakika süre aldı. Play-off mücadelesi veren Wizards karşısında 26 sayı kaydeden Cedi, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile maçı tamamladı. Karşılaşmada Jordan Clarkson ise 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Ocak ayında mükemmel bir çıkış yakalayan ve 100-94 mağlup oldukları karşılaşmasında da 29 sayıyla kariyer rekoru kıran Cedi Osman, son 4 maçta sırasıyla 25, 29, 17 ve 26 sayı ile oynadı.

Öte yandan milli basketbolcunun, NBA All-Star haftasında '' maçında Amerika karşısında kadrosunda yer alacağı açıklandı.

ABD Karması'nın kadrosu Jarett Alen, Marvin Bagley, Lonzo Ball, John Colins, De'Aaron Fox, Jaren Kackson Jr, Kyle Kuzman, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Traye Young şeklinde oldu.

Dünya Karması'nda ise Cedi Osman, OG Anunoby, , Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie yer alacak.

  1. 30.1.2019 10:18
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