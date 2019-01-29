Osmaniyeli boksör milli takım hazırlık kampına davet edildi
29 Ocak 2019, Salı
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Osmaniyeli boksör milli takım hazırlık kampına davet edildi

Osmaniyeli boksör milli takım hazırlık kampına davet edildi

Osmaniyeli boksör , U22 hazırlık kampına davet edildi.

Türkiye Boks Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan U22 hazırlık kampı Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleşiyor.

12 Şubat'a kadar sürecek Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına Osmaniye'yi temsilen 60 kilo Büyük Erkekler kategorisinde 'da katıldı.

  1. 29.1.2019 19:35
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