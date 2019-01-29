Osmaniyeli boksör milli takım hazırlık kampına davet edildi
Osmaniyeli boksör Murat Obudan, U22 Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi.
Türkiye Boks Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan U22 Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleşiyor.
12 Şubat'a kadar sürecek Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına Osmaniye'yi temsilen 60 kilo Büyük Erkekler kategorisinde Murat Obudan'da katıldı.
- 29.1.2019 19:35
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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