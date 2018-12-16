EC Boxing dünya şampiyonluk kemeri kazandı
Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyetlerini sürdüren Türk boks kulübü EC Boxing, bir dünya şampiyonluğunu daha kulübüne getirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Cumartesi gecesi Hamburg'da düzenlenen boks galasında tüm kemerleri kazanan kulüp, büyük bir coşku yaşadı. Galanın en ilginç olaylarından birisi kulüp sporcusu Christian Hammer ile Almanların yenilgisiz boksörü Michale Wallisch arasındaki maçta yaşandı. İki boksör kafa kafaya çarpıştı ve Wallisch yere yıkılarak kalkamadı. Olayı yanlış gören ring hakemi Alman sporcunun nakavt olduğuna karar verdi. Ancak daha sonra itirazlar üzerine kamera kayıtları izlendi. Hakemler ve EC Boxing yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, maçın devam etmesine karar verince nakavt kararından vazgeçildi ve boksörler yeniden dövüşe başladı. Bu da dünya boks tarihine geçti. Ancak beşinci rauntta Christian Hammer, Alman rakibini nakavt ederek ilk yenilgisini yaşattı. Avrupa Şampiyonluk Kemeri EC Boxing kulübüne gitmiş oldu.
- 16.12.2018 23:52
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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