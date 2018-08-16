Aydınlı boksörler Türkiye derecesi elde etti
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Aydınlı boksörler derecesi elde etti

    Aydınlı boksörler <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a> derecesi elde etti

    Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından ilinde gerçekleştirilen Alt Minik Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasına Aydınlı boksörler Türkiye derecesi elde etti.

    ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde görev yapan Boks Antrenörü Yavuz Kılıç nezaretinde Nazilli ilçesinde spor hayatına devam eden Yıldızgücü Spor Kulübü Sporcusu Süleyman Demir Yılmaz 37 kg. sıkletinde 3'üncüsü ve Nazilli Belediye Spor Kulübü Sporcusu Emir Samed Topçu 59 kg. sıkletinde 3'üncüsü derecesini elde etti.

    'ta gerçekleştirilen ve katılımın bir hayli yoğun olduğu şampiyonada Nazillili sporcuların elde ettiği başarıların önemini belirten Boks Antrenörü Yavuz Kılıç, "Bu tür katılımın yüksek olduğu müsabakalarda derece elde edebilmek çok zordur. Sporcularımızın başarılı ve düzenli antrenmanları neticesinde derece elde etmeleri bizleri gururlandırdı. Yaz Spor Okulları kapsamında keşfedilerek spor hayatına devam eden sporcularımız katıldıkları ilk şampiyonada derece elde etmesi gelecekte çok daha büyük dereceler almalarının işaretidir. Desteklerinden dolayı ve Spor İl Müdürlüğüne, Nazilli Belediye Başkanlığına, Nazilli'de aktif boks sporunu gerçekleştiren kulüplerimize ve Boks İl Temsilcimiz Levent Dankıya'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
    Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye derecesi elde eden başarılı sporcular Süleyman Demir Yılmaz ile Emir Samed Topçu'yu tebrik etti ve başarılar diledi.

    1. 16.8.2018 11:06
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