Hekimoğlu Boks Kulübü Şube Başkanı Suat Hekimoğlu, Kahramanmaraş'ta yapılan şampiyonada sporcuların büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek kendileriyle gurur duyduklarını söyledi. Amaçlarının bu başarıları ileriye taşımak olduğunu kaydeden Hekimoğlu, "Sporcular bizim gururumuz oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Ailelerini, antrenörlerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıların devamının gelmesini istiyoruz. Şu an yıldızlar, yarın genç olacaklar ondan sonraki 2 yıl içerisinde de büyük olacaklar.

İnşallah Türkiye'yi milli takımda, Avrupa'da, olimpiyatlarda ve dünyada inşallah en iyi şekilde temsil etmelerini cani gönülden diliyorum. Biz de bu çocuklara o desteği vereceğimizin sözünü veriyoruz. Ne ihtiyaçları varsa karşılayacağız, yeter ki yıldızlarda yaptıkları başarıyı gençlerde, büyüklerde yapsınlar. Biz sadece boksla sınırlı kalmıyoruz. Hekimoğlu ailesi olarak Trabzon Futbol Kulübünü kurduk. Orada başkan vekiliyim, ağabeyim Celil Hekimoğlu başkan. Orada da başarılı olmaya çalışıyoruz. Tesis projemiz var, inşallah yürürlüğe geçiriyoruz. İnşallah futbolda da iyi yerlere geleceğimize inanıyorum "dedi.

Hekimoğlu, konuşmasında Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'i eleştirerek bu kadar başarılı olmalarına rağmen tebrik edilmediklerini belirterek Türkiye Boks Federasyon Başkanlığına da aday olduğunu sözlerine ekledi.



Nazım Dalkıran: "Güçlü kulüpler arasında olarak önemli bir başarı kazandık"



Hekimoğlu Boks Kulübü Antröneri Nazım Dalkıran da şampiyonaya 450 sporcunun katıldığını belirterek, güçlü kulüpler arasında Hekimoğlu Boks Kulübü olarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydetti. Dalkıran, "16-22 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yapılan yıldızlar Türkiye şampiyonasında Hekimoğlu Boks Kulübü çok büyük bir başarıya imza atarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu organizasyona 450 kadar sporcu katıldı. Burada boksun en başarılı kulüplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir gibi çok güçlü kulüpler arasında Hekimoğlu Boks Kulübü 4 altın 2 bronz madalya alarak çok büyük bir başarıya imza attı. Hekimoğlu Boks Kulübünün bu başarısı Trabzon boksunu gelecekte daha çok başarıları yakalayacağının en büyük sinyalini vermiştir. Bu başarı sadece bizim başarımız değildir, sporcuların, ailelerinin başarısıdır. Birlik beraberlik içerisinde hem Trabzon'u hem Hekimoğlu Spor Kulübünü en iyi şekilde temsil etmenin çabası içindeyiz" diye konuştu.

