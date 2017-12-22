Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi

Rize Yenişehir Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun kapanış törenine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Çelik, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Başkanvekili Hasan Kartal ile çok sayıda davetli katıldı.

25 ilden 86 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada altın madalya kazanarak kendi sıkletinde 2017 yılı Türkiye Şampiyonu olan isimler belli oldu. 46-49 kilogramda Tolgahan Öztürk (Trabzon), 52 kilogramda Batuhan Çiftçi (İstanbul), 56 kilogramda Ali İhsan Alagaş (İstanbul), 60 kilogramda Hakan Doğan (İstanbul), 64 kilogramda Volkan Gökçek (İstanbul), 69 kilogramda Onur Şipal (İstanbul), 75 kilogramda Önder Şipal (İstanbul), 81 kilogramda Burak Aksın (İstanbul), 91 kilogramda Muhammed Baki Yalçın (İstanbul) ve + 91 kilogramda Eren Uzun (İstanbul) birinci oldu.