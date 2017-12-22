 Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi

    Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi

    TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Lütfü Okuyucu Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası birbirinden heyecanlı final maçları ile tamamlandı.

    Rize Yenişehir Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun kapanış törenine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Çelik, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Başkanvekili Hasan Kartal ile çok sayıda davetli katıldı.

    25 ilden 86 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada altın madalya kazanarak kendi sıkletinde 2017 yılı Türkiye Şampiyonu olan isimler belli oldu. 46-49 kilogramda Tolgahan Öztürk (Trabzon), 52 kilogramda Batuhan Çiftçi (İstanbul), 56 kilogramda Ali İhsan Alagaş (İstanbul), 60 kilogramda Hakan Doğan (İstanbul), 64 kilogramda Volkan Gökçek (İstanbul), 69 kilogramda Onur Şipal (İstanbul), 75 kilogramda Önder Şipal (İstanbul), 81 kilogramda Burak Aksın (İstanbul), 91 kilogramda Muhammed Baki Yalçın (İstanbul) ve + 91 kilogramda Eren Uzun (İstanbul) birinci oldu.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN