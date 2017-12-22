Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi
TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Lütfü Okuyucu Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası birbirinden heyecanlı final maçları ile tamamlandı.
Rize Yenişehir Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun kapanış törenine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Çelik, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Başkanvekili Hasan Kartal ile çok sayıda davetli katıldı.
25 ilden 86 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada altın madalya kazanarak kendi sıkletinde 2017 yılı Türkiye Şampiyonu olan isimler belli oldu. 46-49 kilogramda Tolgahan Öztürk (Trabzon), 52 kilogramda Batuhan Çiftçi (İstanbul), 56 kilogramda Ali İhsan Alagaş (İstanbul), 60 kilogramda Hakan Doğan (İstanbul), 64 kilogramda Volkan Gökçek (İstanbul), 69 kilogramda Onur Şipal (İstanbul), 75 kilogramda Önder Şipal (İstanbul), 81 kilogramda Burak Aksın (İstanbul), 91 kilogramda Muhammed Baki Yalçın (İstanbul) ve + 91 kilogramda Eren Uzun (İstanbul) birinci oldu.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:45
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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