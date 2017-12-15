 Özbekistanlı Mamazulunov, Dünya şampiyonu oldu – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Özbekistanlı , Dünya şampiyonu oldu

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    Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 10. Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Özbekistanlı sporcu Şer , Dünya şampiyonu oldu.

    Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 10. Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda, Özbekistanlı Şer , zafere ulaştı. Çalışmak için gittiği Rusya'da gece araba yıkayan, gündüz kick boks antrenmanlarını aralıksız sürdüren 22 yaşındaki Özbekistanlı , TNA kuruluşu tarafından Kazan'da bu sene 10.'su düzenlenen şampiyonada birinci olarak altın madalya kazandı. Geceleri Rusya'nın Himki şehrindeki oto yıkamada araba yıkayan ve her sabah Moskova'daki ünlü kick boksçuların antrenman yaptığı dövüş kulübüne giden Mamazulunov, "Dört sene önce Rusya'ya çalışmaya geldim. Özbekistan'da uzun yıllar kick boks yaptım. Sporu bırakmak istemediğim için Moskova'da antrenman yapmama engel olmayacak iş aradım. Önce bekçilik yaptım, sonrada oto yıkamada çalışmaya başladım" dedi.

    Finalde Menşikov'u yendi
    Şer Mamazulunov, ilk önce Moskova Amatör Kick Boks Şampiyonası'nı kazandı. İlk profesyonel maçına ise 2014'te çıktı. TNA kuruluşunun 2016 yılında düzenlediği Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Faslı kick boksçu katılmayınca yerine aday arayan organizatörler Mamazulunnov teklif sundular. İlk maçı kolayca kazanan Şer, antrenörü olmadığı ve tecrübesiz olduğu için ikinci karşılaşmada yenilmişti. Kazan şehrinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda finale kalan ve Rusyalı ünlü kick boksçu Dmitriy Menşikov'u yenen Şer Mamazulunov, Dünya şampiyonu oldu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:49
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