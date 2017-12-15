Özbekistanlı Mamazulunov, Dünya şampiyonu oldu
Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 10. Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Özbekistanlı sporcu Şer Mamazulunov, Dünya şampiyonu oldu.
Finalde Menşikov'u yendi
Şer Mamazulunov, ilk önce Moskova Amatör Kick Boks Şampiyonası'nı kazandı. İlk profesyonel maçına ise 2014'te çıktı. TNA kuruluşunun 2016 yılında düzenlediği Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Faslı kick boksçu katılmayınca yerine aday arayan organizatörler Mamazulunnov teklif sundular. İlk maçı kolayca kazanan Şer, antrenörü olmadığı ve tecrübesiz olduğu için ikinci karşılaşmada yenilmişti. Kazan şehrinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda finale kalan ve Rusyalı ünlü kick boksçu Dmitriy Menşikov'u yenen Şer Mamazulunov, Dünya şampiyonu oldu.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:49
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
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