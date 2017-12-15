 Boks’un kalbi Rize’de atacak – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    ’un kalbi Rize’de atacak

    Boks’un kalbi Rize’de atacak

    TÜRKİYE Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 16-21 Aralık 2017 tarihleri arasında Rize Yeni Şehir Spor Salonu’nda yapılacak.

    6 gün sürecek olan Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Rize 300'e yakın sporcuyu ağırlayacak. Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik açıklamasında " 34 ilden 300'e yakın boksörün katılacağı bu önemli organizasyonda Türkiye'nin en iyi sporcularını Rize'de ağırlayacağız. Türkiye Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ortaklığında yapılan Türkiye Şampiyonasında sporcular toplamda 10 sıklette yarışacaklar 16-21 Aralık 2017 tarihlerinde ev sahipliği yapacağımız organizasyonla ilgili olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu büyük organizasyonun gerçekleştirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş'a Belediye Başkanımız Sayın Reşat Kasap'a, Çaykur Genel Müdürümüz İmdat Sütlüoğlu'na ve Hayırsever iş adamımız Sayın Hasan Kartal'a teşekkür ediyorum " dedi

    Çelik, şampiyonaya tüm Rizelileri ve sporseverleri de davet etti.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:55
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