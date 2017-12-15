Boks’un kalbi Rize’de atacak
TÜRKİYE Boks Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 16-21 Aralık 2017 tarihleri arasında Rize Yeni Şehir Spor Salonu’nda yapılacak.
6 gün sürecek olan Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Rize 300'e yakın sporcuyu ağırlayacak. Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik açıklamasında " 34 ilden 300'e yakın boksörün katılacağı bu önemli organizasyonda Türkiye'nin en iyi sporcularını Rize'de ağırlayacağız. Türkiye Boks Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ortaklığında yapılan Türkiye Şampiyonasında sporcular toplamda 10 sıklette yarışacaklar 16-21 Aralık 2017 tarihlerinde ev sahipliği yapacağımız organizasyonla ilgili olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu büyük organizasyonun gerçekleştirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş'a Belediye Başkanımız Sayın Reşat Kasap'a, Çaykur Genel Müdürümüz İmdat Sütlüoğlu'na ve Hayırsever iş adamımız Sayın Hasan Kartal'a teşekkür ediyorum " dedi
Çelik, şampiyonaya tüm Rizelileri ve sporseverleri de davet etti.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:55
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Vidal'den Beşiktaş yorumu: Keşke...
Toplam 5
Yorum
Kartal PWR VIdal #come to Besiktas leeaaaan ! :))
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Saray'da gizli operasyon!
Toplam 2
Yorum
db Dursun Özbeke Ünal Aysala verilmeyen tüm yetkiler verildi ama sonuc ortada. Adamin bir derbi galibiyeti yok. Üstelik Riva ve Floryada gitti.
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Büyük takas! Wilshere...
Toplam 4
Yorum
BJK'li Avrupada ancak Samp liginde oynuyor. TR'de kasaplara karsi, Anti futbol oyun anlayisina karsi, hakemlere karsi oynuyor.. komik olma doyumsuz
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