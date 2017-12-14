Boksörler Karabük’te madalyaları topladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Boksörler Karabük’teki İller Arası Boks Turnuvasını 23 madalya ile noktaladı.
Karabük İller Arası Turnuvasına 80 erkek 50 kız toplam 130 sporcu katıldı. Turnuvaya ilimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 6 antrenör ve 23 sporcusu ile turnuvada mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından; Büyüklerde 2 birincilik 2 ikincilik, Gençlerde 8 birincilik 1 ikincilik, Ümitlerde 1 birincilik ve Yıldızlarda 6 birincilik 3 ikincilik kazanan mavi beyazlılar büyük sevinç yaşadı. Müsabakaların ardından dereceye giren boksörlere madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:03
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 5
Yorum
Samir Nasri Antalyay Eto yük değil... asıl yük Samir Nasri... fener'e nasriyi verin... yönetim bir de eto yu vererek saçmalıklarına saçmalık eklemesin
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Antalya’da ilk aday
Toplam 1
Yorum
R.Y....Z AYNEN KATILIYORUM
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 16
Yorum
adil Ergun beyin bir bildiği var ki maddi açıdan söz ediyor. altı şampiyonluk kaça mal oldu.
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