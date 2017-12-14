Boksörler Karabük’te madalyaları topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Boksörler Karabük’teki İller Arası Boks Turnuvasını 23 madalya ile noktaladı.

Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karabük İller Arası Boks Turnuvası Soğuksu Spor Salonunda yapıldı. Zorlu turnuvaya ilimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü boksörleri 23 sporcuyla katıldı. Büyükşehirli boksörlerin 23 madalya kazanması başarıyı gözler önüne serdi.



Karabük İller Arası Turnuvasına 80 erkek 50 kız toplam 130 sporcu katıldı. Turnuvaya ilimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 6 antrenör ve 23 sporcusu ile turnuvada mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından; Büyüklerde 2 birincilik 2 ikincilik, Gençlerde 8 birincilik 1 ikincilik, Ümitlerde 1 birincilik ve Yıldızlarda 6 birincilik 3 ikincilik kazanan mavi beyazlılar büyük sevinç yaşadı. Müsabakaların ardından dereceye giren boksörlere madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.