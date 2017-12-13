Türkiye Boks Ligi kuruluyor
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Boks Ligi'nin 2018 yılında kurulacağını açıkladı.
Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Gözgeç, boksörlerin sadece kamptan kampa hazır olmasının önüne geçmek, boksörleri yıl içinde her dönemde hazır tutmak ve boksun daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlayabilmek amacıyla Boks Ligi'ni gelecek yıldan itibaren başlatacaklarını belirtti.
Türkiye Boks Ligi'nin büyük erkekler kategorisinde düzenleneceğini vurgulayan Gözgeç, "Maçların 15 günde bir yapılmasını planlıyoruz. Tabii ki uluslararası organizasyonlara göre takvimi güncelleyeceğiz. Boks ligi, camiamızın uzun zamandır hasretle beklediği bir haberdi." ifadelerini kullandı.
Gelecek dönemlerde kulüplere ek bir gelir kapısı açabilmenin de hedefleri arasında yer aldığına dikkati çeken Gözgeç, "Kulüplerimize bu konularda gerekli bilgileri verdik. Türkiye genelindeki tüm kulüpler 15 Ocak 2018 tarihine kadar bizlere lige katılıp, katılamayacağı noktasında bilgi verecek. Biz de katılımcı kulüp sayısının hemen ardından fikstürü belirleyeceğiz ve şubat 2018 itibariyle ligi başlatmış olacağız. Maçlar, lige katılan kulüplerin şehirlerinde oynanacak." görüşlerine yer verdi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:38
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Kocaman için gözlem maçı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST KARDEŞİM BÖYLE ANGARYA KUPALARDA SOLDADO, OZAN,VALBUENA, NETO, İSLA, HASAN ALİYİ NİYE OYNATIRSIN KOY PAF TAKIMINI OYNASIN YA ELENİRSEN ELEN
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fatih Bongonda elde tutulmalı stoper ve sol kanat lazım
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Toplam 1
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UZMAN DR TÜRKİE KUPASI VE UEFA KUPASI GİBİ ANGARYA KUPALARDA GENÇLERİ OYNATIN ASLINDA ONLARA BİLE BUI KUPALARDA OYNAMAK ANGARYA TEŞKİL EDER.
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