Türkiye Boks Ligi kuruluyor

Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Gözgeç, boksörlerin sadece kamptan kampa hazır olmasının önüne geçmek, boksörleri yıl içinde her dönemde hazır tutmak ve boksun daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlayabilmek amacıyla Boks Ligi'ni gelecek yıldan itibaren başlatacaklarını belirtti.

Türkiye Boks Ligi'nin büyük erkekler kategorisinde düzenleneceğini vurgulayan Gözgeç, "Maçların 15 günde bir yapılmasını planlıyoruz. Tabii ki uluslararası organizasyonlara göre takvimi güncelleyeceğiz. Boks ligi, camiamızın uzun zamandır hasretle beklediği bir haberdi." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemlerde kulüplere ek bir gelir kapısı açabilmenin de hedefleri arasında yer aldığına dikkati çeken Gözgeç, "Kulüplerimize bu konularda gerekli bilgileri verdik. Türkiye genelindeki tüm kulüpler 15 Ocak 2018 tarihine kadar bizlere lige katılıp, katılamayacağı noktasında bilgi verecek. Biz de katılımcı kulüp sayısının hemen ardından fikstürü belirleyeceğiz ve şubat 2018 itibariyle ligi başlatmış olacağız. Maçlar, lige katılan kulüplerin şehirlerinde oynanacak." görüşlerine yer verdi.