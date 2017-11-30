 Rize'de boks heyecanı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Rize'de heyecanı

    Rize'de boks heyecanı

    Türkiye Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın 17-21 Aralık tarihlerinde Rize'de yapılacağını açıkladı.

    Başkan Gözgeç, şampiyona öncesinde Aydın, Amasya ve Iğdır'da grup maçlarını tamamladıklarını ve elemelerde dereceye giren ilk 4 sporcunun Rize'de ringe çıkabileceğini belirtti.

    Büyük erkekler kategorisinde yılın en büyük organizasyonunun, 16 Aralık'ta yapılacak teknik toplantı ile başlayacağını vurgulayan Gözgeç, "İlk maç 17 Aralık'ta yapılacak. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyona, 21 Aralık'taki final müsabakaları ile tamamlanacak. Bu dev organizasyona başta Rizeliler olmak üzere tüm sporseverleri davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:32
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