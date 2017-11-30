Rize'de boks heyecanı

Başkan Gözgeç, şampiyona öncesinde Aydın, Amasya ve Iğdır'da grup maçlarını tamamladıklarını ve elemelerde dereceye giren ilk 4 sporcunun Rize'de ringe çıkabileceğini belirtti.

Büyük erkekler kategorisinde yılın en büyük organizasyonunun, 16 Aralık'ta yapılacak teknik toplantı ile başlayacağını vurgulayan Gözgeç, "İlk maç 17 Aralık'ta yapılacak. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyona, 21 Aralık'taki final müsabakaları ile tamamlanacak. Bu dev organizasyona başta Rizeliler olmak üzere tüm sporseverleri davet ediyorum." ifadelerini kullandı.