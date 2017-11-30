Rize'de boks heyecanı
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın 17-21 Aralık tarihlerinde Rize'de yapılacağını açıkladı.
Başkan Gözgeç, şampiyona öncesinde Aydın, Amasya ve Iğdır'da grup maçlarını tamamladıklarını ve elemelerde dereceye giren ilk 4 sporcunun Rize'de ringe çıkabileceğini belirtti.
Büyük erkekler kategorisinde yılın en büyük organizasyonunun, 16 Aralık'ta yapılacak teknik toplantı ile başlayacağını vurgulayan Gözgeç, "İlk maç 17 Aralık'ta yapılacak. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyona, 21 Aralık'taki final müsabakaları ile tamamlanacak. Bu dev organizasyona başta Rizeliler olmak üzere tüm sporseverleri davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:32
-
Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 32
Yorum
mustafa Madem haklı Fener neden 2 yıl Avrupa'dan men aldı. Neden bunla ilgili hakkını aramıyor. Millete masal anlatma Fenerbahçe 4-3 Sivasspor 3 bak
-
Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 32
Yorum
cevik cok iy soylemis normal
-
Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 6
Yorum
BJK ÇELİŞKİLİ LAFLAR.BJK NİN ARTILARINI SAYMIİŞ,GS NİN EKSİLERİNİ SAYMIŞ.SONUÇ: BERABERE. KOMİK OLMUŞ.
Rize'de boks heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.