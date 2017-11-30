EC BOXİNG’in sporcusu Fransa'da ringe çıkıyor

Dünyanın en iyi kulüpleri arasına girmeyi başaran Türk boks kulübü EC BOXİNG’in sporcusu dünya şampiyonluk kemerini korumak için cumartesi gecesi Fransa’da ringe çıkacak.

Kulüp Başkanı Erol Ceylan ve antrenör Bülent Başer ile birlikte Fransa'ya uçan dünya şampiyonu Igor Michalkin, formunun zirvesinde. Hafif ağırsıklet boksörün menajeri Erol Ceylan, deplasmanda ringe çıkmalarına rağmen maçı kazanarak daha büyük hedeflere yelken açacaklarını belirterek, "Fransa bizim için deplasman olsa da oradaki gurbetçilerimiz bizi çok destekliyor. Maça gelerek sporcumuz için tezahüratlar yapıyorlar. O yüzden kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Fransız Doudou Ngumbu'ya güçlü bir rakip ancak biz çok iyi hazırlandık. Şayet kazanırsak bu karşılaşmadan sonra ikinci dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkacağız. Şu an IBO kemeri bizde, önümüzdeki yıl WBO kemeri için de ringe çıkacağız. Yani kemerimizi ortaya koyarak, 'ya hep ya hiç' deyip, başka federasyondaki bir boksör ile maç yapacağız. Şayet kazanırsak iki dünya şampiyonluğu elimizde olacak ve bu da dünya çapında çok az sporcu ve kulübe nasip olan bir durumdur" şeklinde konuştu.



Bülent Başer: "Çok iyi hazırlandık"

Sporcunun antrenörü Bülent Başer de zorlu bir maça çıktıklarını söyleyerek, "Elimizden geleni yapacağız. Biz hazırız. 22 Aralık tarihinde Hamburg'da önemli bir galamız var. EC BOXİNG kulübümüzün düzenleyeceği galada beş ağır sıklet maçı olmak üzere, yedi karşılaşma yapılacak. Avrupa Şampiyonumuz Fatih Keleş de aynı gece kemerini korumak için mücadele verecek. O karşılaşmaları kazanan sporcularımızı daha sonra kemer maçları bekliyor" dedi.



Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise önümüzdeki sene EC BOXİNG'in çok sayıda dünya şampiyonluk maçına çıkacağını belirterek, "Büyük ihtimal Avrupa Şampiyonumuz Fatih Keleş önümüzdeki yıl dünya şampiyonluk maçına çıkacak olan boksörlerimizden birisi. Ayrıca ağır sıklette Christian Hammer'in de dünya şampiyonluk maçı yapma ihtimali var. Ayrıca Olimpiyat boksörümüz Ali Eren Demirezen de Avrupa Şampiyonluk karşılaşması yapabilir. Bunların dışında kulübümüzde bulunan çok sayıda boksör dünya çapında başarılara doğru kulaç atmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.