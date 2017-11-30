EC BOXİNG’in sporcusu Fransa'da ringe çıkıyor
Dünyanın en iyi kulüpleri arasına girmeyi başaran Türk boks kulübü EC BOXİNG’in sporcusu dünya şampiyonluk kemerini korumak için cumartesi gecesi Fransa’da ringe çıkacak.
Bülent Başer: "Çok iyi hazırlandık"
Sporcunun antrenörü Bülent Başer de zorlu bir maça çıktıklarını söyleyerek, "Elimizden geleni yapacağız. Biz hazırız. 22 Aralık tarihinde Hamburg'da önemli bir galamız var. EC BOXİNG kulübümüzün düzenleyeceği galada beş ağır sıklet maçı olmak üzere, yedi karşılaşma yapılacak. Avrupa Şampiyonumuz Fatih Keleş de aynı gece kemerini korumak için mücadele verecek. O karşılaşmaları kazanan sporcularımızı daha sonra kemer maçları bekliyor" dedi.
Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise önümüzdeki sene EC BOXİNG'in çok sayıda dünya şampiyonluk maçına çıkacağını belirterek, "Büyük ihtimal Avrupa Şampiyonumuz Fatih Keleş önümüzdeki yıl dünya şampiyonluk maçına çıkacak olan boksörlerimizden birisi. Ayrıca ağır sıklette Christian Hammer'in de dünya şampiyonluk maçı yapma ihtimali var. Ayrıca Olimpiyat boksörümüz Ali Eren Demirezen de Avrupa Şampiyonluk karşılaşması yapabilir. Bunların dışında kulübümüzde bulunan çok sayıda boksör dünya çapında başarılara doğru kulaç atmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:50
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Fener demir gibi
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST SÜT KUPASI HAYIRLI OLSUN
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 25
Yorum
tutkun61 Kendi içlerinde bir açıklama olmuş kimse sivasın bu açıklamasını umursamıyor şuan.
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 5
Yorum
Mert 06 emre kardeşim dikkatli bakarsan beşiktaşın artıları daha çok o manada galip gelir demek istedim iyi analiz et iki takımı anlarsın
EC BOXİNG’in sporcusu Fransa'da ringe çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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