Cansel'e coşkulu karşılama
HİNDİSTAN'da düzenlenen Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda Dünya 3'üncüsü olan Cansel Oltu, memleketi Kars’ta coşkuyla karşılandı.
Kars Harakani Havalimanı'na gelen Oltu'yu, Gençlik Spor İl Müdürü Gürsel Polat, ailesi, sporcular ve vatandaşlar tarafından davul-zurna ile karşılandı. Oltu'yu başarısından dolayı tebrik eden Polat, "Kızımız Hindistan'da yapılan Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü olarak ülkemize ve ilimize gurur yaşattı. Kızımızı bu seviyeye getiren ailesine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. İnşallah hedef 2020 Olimpiyat oyunları, kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.
Cansel Oltu ise, "Oradaki mücadelemi ülkem ve bayrağım için yaptım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha iyi başarılara imza atacağıma inanıyorum" dedi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:51
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Valencia fiyat sordu
Toplam 6
Yorum
Yiğit Devre arası transfer zamanı yaklaştıkça 4-5 mil. euro luk topçular 15 mil.euro, 1 mil.luklar 5 mil., abartmayın.Türk futbolu böyle ilerlemez
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Ozan Tufan neden kadroda yok? Kocaman'dan flaş cevap
Toplam 4
Yorum
aslan oğuzkaan da yetenekli oynasın göstersin kendini ozan başka maçlarda oynar.kupa maçlarında genç yetenekler oynamalı yeni yıldızlar yetişmeli.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 1
Yorum
gio1903 sosa'ya mahkum derken ne alaka... adam şampiyonlukta büyük katkı sağladı doğruya doğru yani...
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