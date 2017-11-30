 Cansel'e coşkulu karşılama – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Cansel'e coşkulu karşılama

    Cansel'e coşkulu karşılama

    HİNDİSTAN'da düzenlenen Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda Dünya 3'üncüsü olan , memleketi Kars’ta coşkuyla karşılandı.

    Kars Harakani Havalimanı'na gelen Oltu'yu, Gençlik Spor İl Müdürü Gürsel Polat, ailesi, sporcular ve vatandaşlar tarafından davul-zurna ile karşılandı. Oltu'yu başarısından dolayı tebrik eden Polat, "Kızımız Hindistan'da yapılan Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü olarak ülkemize ve ilimize gurur yaşattı. Kızımızı bu seviyeye getiren ailesine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. İnşallah hedef 2020 Olimpiyat oyunları, kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.
    ise, "Oradaki mücadelemi ülkem ve bayrağım için yaptım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha iyi başarılara imza atacağıma inanıyorum" dedi.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:51
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