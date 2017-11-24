Şampiyona'da madalyalar garanti
Hindistan’da devam eden Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcular Canser Oltu ve Sueda Şahin yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.
Şampiyonada +81 kiloda yarışan Sueada Şahin ise bye çektiği turun ardından adını yarı finale yazdırarak madalyayı garantileyen bir diğer isim oldu.
Şahin, Rus rakibi ile finale yükselebilme mücadelesi verecek.
Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası, 26 Kasım Pazar günü yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:53
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Fener'i istiyor
Toplam 16
Yorum
umut sol bek daley blind, kanat için de lavezziyi getirebilseler yeterli olur şampiyonluk için. Aatıf, rvp, fernandao gönderilsin
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Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı Bu teknik direktörden bir şey olmazzz nokta.
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 3
Yorum
türk gerçek hoca şenol güneş,dünya yıldızları bile takdir ediyor,terim şişirme bir balon,milan kaptanı terimi alaya almıştı taktik bilmiyor diye.
Şampiyona'da madalyalar garanti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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