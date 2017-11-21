2 isim çeyrek finale yükseldi
Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Cansel Oltu ve 75 kiloda Selma Karakoyun, çeyrek finale yükseldi.
Hindistan'ın Guwahati kentinde organize edilen şampiyonanın ikinci gününde 3 Türk sporcu ringe çıktı. 69 kiloda Cansel Oltu, Avustralyalı boksör Tywarna Campball'u 5-0'lık skorla geçti ve çeyrek finale yükseldi. 75 kiloda Selma Karakoyun ise Macaristan'dan Gabriella Petrovics'i 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
57 kiloda mücadele eden Havanur En de Ukraynalı rakibi Olha Vozniak'ı 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.
Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası, 26 Kasım Pazar günü yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:05
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‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 10
Yorum
onder cocugun top alip vermesinde belli iyi futbolcu adam topu ona gelmeden topu nereye atacagini biliyor salihi bitiren bu cocuguda bitirir aykut
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Hıncal Uluç: "Haftanın sahtekârı!.."
Toplam 6
Yorum
Düsseldorf'lu Kim olursa olsun, hangi yetkiyle olursa olsun, birine SIFAT takarak iş yapan,, kendisine takılacak SIFATI da kabullenmek zorunda kalır !
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Bifouma hakeme ‘korkak!’ demiş
Toplam 14
Yorum
ALAKART MELOYLA KIYASLARSAK HAKSIZ YERE ATILMIŞ. ADAM KOSKACA BİR SEZON HAKEMLERİ(SUNİ) MESLEKTAŞLARINI DARP ETTİ 1 KIRMIZI GÖRMEDİ YAZIK SİVASA YA
2 isim çeyrek finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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