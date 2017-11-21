 2 isim çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    2 isim çeyrek finale yükseldi

    2 isim çeyrek finale yükseldi

    Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Cansel Oltu ve 75 kiloda Selma Karakoyun, çeyrek finale yükseldi.

    Hindistan'ın Guwahati kentinde organize edilen şampiyonanın ikinci gününde 3 Türk sporcu ringe çıktı. 69 kiloda Cansel Oltu, Avustralyalı boksör Tywarna Campball'u 5-0'lık skorla geçti ve çeyrek finale yükseldi. 75 kiloda Selma Karakoyun ise Macaristan'dan Gabriella Petrovics'i 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

    57 kiloda mücadele eden Havanur En de Ukraynalı rakibi Olha Vozniak'ı 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.

    Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası, 26 Kasım Pazar günü yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:05
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