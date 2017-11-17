Boksta 7 siklette sınav var

Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'da heyecan 19 Kasım'da başlayacak. 51'de Beyza Saraçoğlu, 57'de Nur En, 60' da Zeynep Gedikli, 64 'de Çağla Aluç, 69' da Cansel Oltu, 75 'de Selma Karakoyun ve artı 81 kiloda Sueda Şahin madalya için ringe çıkacak.