Kickboksun kralına coşkulu karşılama
Dünya üçüncüsü kickboksçu Cebrail Gençoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Dadaşların gururu oldu.
Macaristan-Budapeşte'de düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonasında takım arkadaşı Emre Şahin ile birlikte müsabakalara çıkan Erzurum Büyükşehir Belediyesporlu Cebrail Gençoğlu, 63 kiloda Türkiye'ye bronz madalya kazandırma gururu yaşadı.
Milli sporcu ve aynı zamanda Türkiye adına çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren, Antrenör Emre Şahin ile birlikte Erzurum Havalimanı'na uçakla iniş yapan dünya üçüncüsü Cebrail Gençoğlu coşkulu bir şekilde karşılandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal ve GHSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses tarafından çiçeklerle karşılanan Gençoğlu ve Şahin büyük bir gurur yaşadı.
Spor A.Ş. çalışanları ile sporcuların aileleri de karşılama töreninde hazır bulundu. Davul-zurna eşliğinde çiçeklerle karşılanan dünya üçüncüsü Cebrail Gençoğlu ve antrenörü Emre Şahin, konvoy eşliğinde şehre giriş yaptı.
DAHA ÇOK ÇALIŞARAK DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAĞIM
Milli sporcu elde ettiği başarı ile ilgili olarak, "Büyük Erkekler 63 kiloda dünya 3'üncüsü oldum. Ülkemi bayrağımı en güzel şekilde temsil ettim, nasipte bronz madalya varmış. Daha çok çalışıp ülkeme altın madalya getireceğim inşallah. Desteklerinden dolayı aileme, Kickboks Federasyon Başkanımıza kulübüm Erzurum Büyükşehir Belediyesi GSK'ne Tüm Türk Milli Takım antrenör ve arkadaşlarıma , dostum partnerim Emre Şahin'e ve her zaman yanımda olan nişanlıma teşekkürü borç bilirim. Eksik olmayın" şeklinde konuştu.
GENÇOĞLU GURURUMUZ OLDU
Daha öncede sporcularının dünya ve Avrupa şampiyonlarında kürsüye çıktığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, "Aynı zamanda kickboks antrenörümüz olan Emre Şahin ile birlikte Cebrail Gençoğlu, değer verdiğimiz ve bizleri her zaman başarıya taşıyan sporcularımız arasında yer almaktadır. Efendi ve saygılı örnek bir sporcumuz olan Cebrail'den bundan sonra dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Dadaşlar adına bu başarıdan duyduğumuz mutluluk tarif edilemez. Cebrail'i ve Emre Şahin'i ülkemizi en iyi şekilde temsil ettikleri için kutluyorum" dedi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Cebrail Gençoğlu ve Emre Şahin'i büyük başarıdan ötürü kutladı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:15
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